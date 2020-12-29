Yaşamdan beklentileriniz var

BU yıl iletişim Yay burçları için çok önemli. Düşlediğiniz yolculuklara çıkabilirsiniz. Özgürlüğünüzü istediğiniz alanda rahatça kullanırken doğru kararlar vereceksiniz. Artık, yaşamınızla ilgili farklı değişimlere de, yer vermeyi düşünürseniz, yeni savaşlardan kaçınmalısınız. Bırakın her şey inceldiği yerden kopsun. Yaşantınızda renkli çevrelere yer vereceksiniz. Eski değer yargılarınızın sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Yaşam hırslarınıza artık gem vurmayı biliyorsunuz. Tutulmalar sizi zorladı fakat olumlu etkiledi. Olgunlaştınız ve öğretici oldunuz. Uzun süreli hedefler seçer ve bunları gerçekleştirmek için uğraşırsınız.

SEYAHATLER GÖRÜNÜYOR

ÇALIŞMANIZIN karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Büyük ve önemli projelerin altına imza atarken, tam anlamıyla konsantre olacakları enerji düzeyine ulaşacaksınız. Yatırımlarını yeniden düzenleyecek işlerinizde göstereceğiniz başarılarınızla birlikte beklediğiniz kariyer yolunu açacaksınız. Jüpiter ve Jüpiter etkisiyle, gündemlerinizde yoğun seyahatler görünmektedir. Plüton, finans evinizde birçok değişime yol açarken, çevre ilişkilerinizde akılcı olaylara neden olacaktır. Birçoğunuz geriye baktığı zaman, artık yaşamınızın eskisi gibi olmadığını fark ettiniz. Bu değişimlerden hoşnut kalmadığınız günler oldu. Bazen sıkıldınız ve değişen şartlarınıza isyan ettiniz fakat yeni şartlara da çok çabuk uyum sağladınız. Sizin yapmanız gereken tek şey; süreçlerin gelişimi ve varılan sonuçları "neden-niçin" çerçevesinde ele alarak, hatalarınızdan ders çıkarmanız ve size sunulacak pozitif etkilerin keyfini çıkarmak olmalıdır. Yeni tanışacağınız kişilerle fikir jimnastikleri yapacaksınız. Yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanarak, değişik düşünceler yaşayacaksınız.



ALTERNATİF TIP İLGİNİZİ ÇEKİYOR

BU yıl farklı sağlık konularında alternatif tıpla ilgileneceksiniz. Bu konuların neredeyse uzmanı olacaksınız. Bazılarınızda fiziksel görünüşünüze yönelik özen için, geleneksel yollardan çok diyet, yoga, alternatif tıp, bitkisel tedavi, hemopati gibi olayları tercih edeceksiniz. Uzak doğu felsefelerine merak saldınız. Plüton ve Neptün ile birlikte, daha gelişmiş seviyelerde etkiler alacaksınız. Sağlık gezegeniniz Venüs, böbrek ve kalçaları etkiler. Bu organlarınıza dikkat etmelisiniz.



YENİ ÇEVRELERDE DİKKAT ÇEKECEKSİNİZ

ENTELEKTÜEL arkadaşlarınızla yaptığınız ortak çalışmalar ses getirecek. Gelecekteki ortamınızın ilk adımlarını oluşturacaksınız. Seyahatler önemli olacak. Jüpiter ve Neptün'ün etkisiyle hayallerinize yaklaşacaksınız. İş ve aşk kafanızı karıştırabilir. Seyahat aşkları sonradan başınızı ağrıtabilir. Jüpiter iletişim evinizde ilerliyor. Çevrenizde ses getirecek çalışmalara imza atacaksınız. Jüpiter birçok fırsatı ayağınıza getirecek. Patronlarınızla daha iyi anlaşırken, iş sorumluluğunuz artacak. Bazı Yaylar mistik konulara kayacak ve hırslarını en aza indirecek.



İLİŞKİLERİNİZ ZORLANIYOR



KİŞİLER üzerindeki izlenimleriniz sizi üzebilir ve kendinizi çevrenize kapatabilirsiniz. Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı farklı yönleriniz dikkat çekecek. Sürekli değişim içinde, hareketli bir yaşamı tercih edeceksiniz. Sizi popüler yapan ilişkileri tercih ediyorsunuz. Dostluklarınızın pekişeceği fakat aynı zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceği bir yıl. Karşılaşacağınız eski ilişkilerinizin tekrar karşınıza çıkması ve bu kişilerden etkilenmeniz size hareket kazandıracak. Beğendiğiniz kişiye karşı duygularınızı gizleyeceksiniz. Çünkü kırılmaktan korkuyorsunuz.



BAŞARI RENGİNİZ:

Sarı, hardal, kahve

AŞK RENGİNİZ:

Sarı, mavi, pembe

SAĞLIK RENGİNİZ:

Beyaz, pembe, mavi