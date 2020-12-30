4 günlük kısıtlamada duygusal açlığa dikkat

Diyetisyen Çiğdem Koçak, yılbaşı dolayısıyla uygulanacak 4 günlük sokak kısıtlamasında mutfağa girme hissine yol açan 'duygusal' açlığa izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Yılbaşı denilince akla gelen yağlı yemekler yerine fırınlanmış sebzeli yemekleri öneren Koçak, kuru yemiş, meze ve alkol tüketiminin de sınırlandırılmasına dikkat çekti.

KAHVALTINIZI KONTROLLÜ YAPIN

Bu süreçte mutfağa girme hissine neden olan 'duygusal' açlığa izin verilmemesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulunan Koçak, "İlla ki o mutfağa girmemiz gerekiyorsa tercih edeceğimiz ilk şey su olmalı. Yılın bu son akşamı eğer kendinizi kontrol edemeyeceğinizi düşünüyorsanız kahvaltınıza daha kontrollü başlamalısınız. Örneğin; yumurta, peyir, domates, salatalık, mevsim yeşillikleri ve tam buğday ekmeğinin olduğu bir kahvaltı ile başlamak en doğrusu olacaktır" diye konuştu.