Kendinizi yaratmaya devam ediyorsunuz

Geçmiş yıllarda hiç kimseye ödün vermeden yaşadınız. Bu yıl Plüton kişisel evinizde ilerlemeye devam edecek. İlişkilerinizde sessiz ve derinden gitmeyi yeğliyorsunuz. Sosyal aktivitelerden kazançlı çıkacaksınız. Sorumluluk yılları devam ediyor. Enerji değişiyor. Plüton burcunuzda yıllarca yapacağı yolcukta emin adımlarla ilerlerken, birçok sorunlarınızla baş etmeyi artık öğrendiniz. Mistik bir şekilde yaklaşacağınız farklı bir yıl sizi bekliyor.

RADİKAL DEĞİŞİMLER

Geçen yıl, daha bireysel davranışlar içindeydiniz. Profesyonel yaşamdaki konumunuz geçen yılın sonlarına doğru değişmeye başladı. Aynı süreç daha yıllarca devam edecek. Önümüzdeki yıllarda sizdeki radikal değişimleri göreceksiniz. İçsel sezgileriniz güçlü çalışmaya başlayacak. Geçen yıl sahip olduğunuz agresif tavırlarınız; bu yıl yerini, sosyal yaşam içinde saygın bir yer edinebilmek için kararlı çabalara bırakıyor. Sessiz ve derinden gitmeyi tercih ediyor ve adımlarınızı akıllıca atıyorsunuz. Oğlaklar yönetici yetenekleri ile öne çıkmasını bilen kişilerdir. Son iki yıldır zorlu bir süreç geçirdiniz. Kendinizi yeniden inşa etme çabaları içindeydiniz. Artık bazı konularda aşamalar kaydettiniz. Eskiye oranla daha sosyal oldunuz ve olmaya devam edeceksiniz. Partnerinizle ilişkileriniz olumlu seyrederken, onun pozitif davranışlarını hissedebiliyorsunuz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da, sosyal fırsatlarınızı kendiniz yaratacaksınız.



İŞ VE KARİYER

OĞLAKLAR için her zaman finans ve kariyer olayı, yaşamlarında önemli bir yer tutar. Bu yıl harika ve pozitif iş birlikleri içinde bulanacaksınız. 15 Mayıstan sonra kardeşler, kuzenler ve yeğenler arasında alışveriş olayları olacak. Jüpiter'in, finans gezegeninizle yaptığı olumlu açı sayesinde tüm yılınız başarılı geçecek. Kariyer konusunda mutlu ve başarılısınız. Muhtemelen bu yıl bu tür olaylar yaşayabilirsiniz.



AŞK VE SOSYAL İLİŞKİLER

İŞ ve ev yaşantınızı dengeli bir şekilde yürüteceksiniz. Sosyal ilişkilerinizde aileniz size destek olurken, siz de kişisel enerjinizi evinize ayıracaksınız. Katılacağınız arkadaş toplantılarında eski dostlarınızı görme şansı elde edeceksiniz. Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı arkadaşlarınız arasında farklı yönleriniz dikkat çekecek. Yeni kişilerle tanışmanız mümkün.



SAĞLIK

BU yıl sağlığınız makul bir durumda. Eğer sağlık sorununuz varsa, yıl sonuna doğru iyi haberler alacaksınız ve genellikle sağlığınızla ilgili kafanızı meşgul eden sorunlarla uğraşmayacaksınız.



BAŞARI RENGİNİZ: Lacivert, sarı

AŞK RENGİNİZ: Pembe, uçuk mavi, yeşil

SAĞLIK RENGİNİZ: Uçuk sarı, mor, su yeşili