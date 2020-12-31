Olumlu bir yıl sizi bekliyor

KOVA burcu olanlar özgürlüğüne oldukça düşkündür. Kural tanımayan farklı bir yapınız var fakat bu yıl ciddi ve kurallı düşünmeye başlayacaksınız. Gerçek aşkların kıyısına gelecek ve karar verme zorlukları yaşayacaksınız. 2021 yılına gümbür gümbür giriyorsunuz.



BAŞROLÜ KAPTIRMAYACAKSINIZ

Jüpiter ve Satürn kişisel evinizde ilerleyecek ve her şeyin zorunu seçeceksiniz. Çünkü başrolü hiç kimseye kaptırmak istemiyorsunuz. Geçen yıl; finans ve işleriniz açısından size mutluluk veren günler geçirdiniz. Bu arada sosyal çevreye ve yaşama bakış açınızda da önemli felsefi değişiklikler oldu. Bu konu çerçevesinde, bilgili ve deneyimli insanlarla karşılaştınız. Geçen yıl içindeki olumlu olaylar devam edecek. Karşı karşıya geleceğiniz olaylar, yaşam kesitlerinize yeni anlamlar kazandıracak



BAŞARI RENGİNİZ:

Gece mavisi, küf sarısı, soluk mavi.



AŞK RENGİNİZ:

Menekşe moru, uçuk pembe, ateş kırmızısı,



SAĞLIK RENGİNİZ:

Gümüş, beyaz, açık yeşil, uçuk mavi



İŞ VE KARİYER

GEÇEN yıllarda olduğu gibi bu yıl da finans konusu önemini sürdürecek. Giderek artan bir başarı grafiğiniz olacak. Yönetici gezegeniniz Uranüs ve finans gezegeniniz Neptün, karşılıklı etkileşim içindeler. Yıl içinde sadece iyi kazanmakla kalmayacak, bulunduğunuz konumdan daha iyi yerlere ulaşacaksınız. Kariyer gezegeniniz Plüton ile Jüpiter de; size başarıları getirecek pozitif etkiler verecek. Yeni arkadaşlar kariyerinizi güçlendirecek, güçlenen kariyeriniz yeni arkadaşlıklar getirecek.



AŞK VE SOSYAL İLİŞKİLER

2021 yılında daha sabit ilişkilerin özlemini duyacaksınız. Gerçek aşkların kıyısına gelecek ve karar verme zorlukları yaşayacaksınız. Evlilikler gündeme gelecektir. Hiç evlenmek istemeyen aşırı uçlarda olan Kovalar için bile, ciddi ilişkiler devri başlıyor. Kariyer ve güç savaşlarına eklenecek olan aşk savaşları da belirginlik kazanacak. Kişiselliğiniz güçlenirken, liderlik özellikleriniz ön plana çıkıyor. Köklü kararlar alacaksınız. Kendinizi geliştirirken etrafınıza da örnek olacaksınız. Kararlı ve amaçlarınıza uygun hareket ederken, sizi sevgiyle kabul ettikleri gibi öfke duyanlar da olacaktır.



SAĞLIK

YILIN ilk altı ayında sağlık durumunuz iyi. Yaşamınızda gerekli olan çabalarınızın öncelik sırasını iyi ayarlamalısınız. Yılın ilerleyen aylarındaki aktivitelerinize harcayacağınız enerjinizi kontrollü ve planlı kullanmazsanız gücünüz tükenebilir. Boşa harcadığınız her bir enerji zerresinin, ileride size gerekebileceğini unutmayın. Göğsünüze, kalbinize ve midenize özen gösterin. Sağlığınızı ilgilendiren rejimlere, özellikle yılın ilerleyen aylarında azami bir şekilde uyun. Fiziksel ve ruhsal enerjinizi tasarruflu kullanmanız gereken ve daha çok dinlenmeye zaman ayıracağınız bir dönem olacak.