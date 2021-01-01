Bu yıl ruhsal hayatınız ön plana çıkacak

Balık burcu olanlar 2021'de yaşamınızla ilgili farklı değişimlere de yer vermeyi düşünmelisiniz. Böylece yeni savaşlardan kaçınabileceksiniz. Derin sorgulamalar sonucunda kendinizi daha iyi anlayacaksınız. Öğrencilik döneminden öğretmenliğe terfi ederken, geçiş döneminin sancılarını hafifletmek için 2021'de kozmik destek gelecektir. Sezgisel yetenekleriniz daha da artıyor. Spiritüel konular belki şimdiye kadar hiç ilginizi çekmemişti. Artık içinizden geçen her şeyi kolayca yaşama dökebileceksiniz. Ruhsal enerjinizin yardımıyla manevi yönünüz güçlenecek.



İŞ VE KARİYER

Finans konularına dikkat etmelisiniz. Abartılı harcamalardan bütçeniz olumsuz etkilenecektir. Büyük meblağlarda kimseye borç vermeyin ve kefil olmayın. Yatırım konusunda, partnerinizin ve güçlü işbirliği yaptığınız kişilerin düşüncelerinden olumlu bir şekilde etkileneceksiniz. Onların hatırı sayılır yardımlarını alacaksınız. Severek yaptığınız işler başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız.



AŞK VE SOSYAL İLİŞKİLER

AŞK ve evlilikle ilgili 7'nci eviniz bu yıl fazla etkili değil. Mevcut ilişkilerinizi mercek altına alacaksınız. Arzu ettiğiniz özgürlüğü elde edebilmek için, arayışlarınızı sürdüreceksiniz. Yalnız yaşayan Balıklar, ciddi birlikteliklerin eşiğine gelecek, küçük denemeler yaşayacaklar. Evinizle ilgili bir değişiklik görünmüyor. Eşyaların yenilenmesi ve tadilat gibi olaylar gündeme gelecektir.



BAŞARI

RENGİNİZ:

Beyaz, siyah, bordo AŞK

RENGİNİZ:

Beyaz, gri, lacivert, bej, kahverengi SAĞLIK

RENGİ:

Çingene pembesi, portakal rengi, parlak sarı, ateş kırmızısı



SAĞLIĞINIZI GÖZARDI ETMEYİN

BU yıl kalbinize, dişlerinize, dizlerinize ve iskelet sisteminize özen göstermelisiniz. Ağır yük kaldırmamalı ve omuz bölgelerinizi korumalısınız. Orta yaş grubunda olan kadınlar, kemik kontrollerini yaptırmayı unutmamalı.



GÜLE GÜLE 2020 HOŞ GELDİN 2021

Zorlu bir yılı geride bıraktığımızı belirten Astroloji yazarı Filiz Özkol, "Ümitler tükenmiyor. Tükenmesin de... Yaşam gelecekle şekilleniyor. Güzellik ve iyilik temennileri açtığımız beyaz sayfanın kenar süsleri gibi... Hoş geldin 2021 yılı. Seni umutla bekledik" ifadelerini kullandı. Yeni bir bebek doğuyor diyen Özkol, "Her doğum sevinçtir. Huzurdur. 2021 Senden fazla bir şey istemiyoruz. Sadece sevgi, barış ve huzur. Yeni yılda tüm dünya huzur mutluluk ve sevgi dolu olsun. Umudumuzu yitirmeyelim" mesajını paylaştı.