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Büyük aşka çifte düğün

Televizyon ekranlarının popüler ismi Ivana Sert, bir süredir birlikte olduğu iş insanı ile İzmir Urla’da karantinaya girdi. Yeni yılı İzmir’de karşılayan çift, ilişkileri hakkında Yeni Asır’a çok özel açıklamalarda bulundu

Büyük aşka çifte düğün

1.1.2021

Uzun süredir iş insanı Sezer Dermenci ile birlikte olan güzel manken Ivana Sert, yeni yılı sevgilisiyle İzmir Urla'daki Ayşe Hanım Konağı'nda geçirdi.

"GERÇEK AŞKI BULDUM"
Tek taş yüzüğüyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Sert, gerçek aşkı Sezer Dermenci ile tanıştıktan sonra bulduğunu söyledi. Evlilik planları yapan ikiliden Sezer Dermenci ise, çifte düğün müjdesi verdi. Tarih için konuşmaya başladıklarını belirten Dermenci, "İstanbul ve İzmir'de çok arkadaşımız var. Bu nedenle iki şehirde de düğün yapmayı düşünüyoruz" dedi. Evlendikten sonra İzmir'de de bir evlerinin hazır olacağını söyleyen Dermenci, yılın belli zamanlarında ise İstanbul'da yaşayacaklarını dile getirdi. Urla'da mutlu olduğunu söyleyen Ivana Sert ise, tüm dedikodulardan ve yapmacık söylemlerden kaçarak mutlu bir evlilik yolunda hızla ilerlediklerini anlattı.

Fatih ŞENDİL

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