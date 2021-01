Yeni yılda hareketsiz kalmayın

Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahisi Dernek Başkanı Prof. Dr. Tankut Akay, özellikle pandemi döneminde giderek artan 'pıhtı atımı'na dikkat çekerken, 'pıhtı'nın küçük ama ölümcül sonuçları olduğunu söyledi.

EN AZ VİRÜS KADAR TEHLİKELİ

Prof. Dr. Akay, "Pandemi döneminde her yaştan kesimin bilgisayar başında geçirdiği zaman giderek artıyor. Üzgünüz, çünkü bir virüsten korunmak isterken, ölümcül bir hastalığın pençesine düşüyoruz" dedi. Hareketli yaşam ile vücudu sağlıklı kılmanın mümkün olduğunu ifade eden Akay, 'pıhtı atımı'nın belirtilerini, kimlerin risk altında olduğunu ve alınması gereken önlemleri anlattı.



TEMBELLİK VİRÜSE YARAR

PIHTI ile mücadelenin yol haritasına yönelik de açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Akay, "Öncelikle unutmayın ki; hareket yerine tembelliği seçiyorsanız Kovid-19 ile iş birliği yapıyorsunuz. Evden çalışıyorsanız dahi evin içinde hareket edin. Evde olmak hareket edememek anlamına gelmesin. Evin içinde egzersizler yapın. Bacaklarınızı ayak bileklerinizi hareket ettirin. Gerekirse, sağlık probleminiz yoksa oturduğunuz binanın merdivenlerini inip çıkın. Dışarıda, sosyal mesafe kurallarına uyarak, maske takarak en az 30 dakika yürüyüş yapın. Hiçbir hastalık bahane kabul etmez ama bilin ki 'pıhtı' hem bahaneyi hem de hareketsizliği kabul etmez" şeklinde uyarılar yaptı.



PANDEMİ DÖNEMİ 'PIHTI ATIMI'NI ARTIRDI

PANDEMİ sürecinde, korku ve hareketsizliğin insanlarda 'pıhtı atımı'nı artırdığını vurgulayan Akay, "Bu artış, hem virüse yakalanan hastalarda hem de hastalığa yakalanırım endişesi, korkusu yaşayanlarda var. Hareket etmeden geçirilen günlerle ne yazık ki, bu hastalığa yakalananların sayısı artırıyor" dedi.



BELİRTİLERİ İYİ GÖZLENMELİ

Atardamara pıhtı attığında; ağrı, nabız alamama, ciltte ani soğuma, his kaybı, görme bozukluğu veya etkilenen uzvu hareket ettirememe gibi belirtiler gösterir. Toplardamara pıhtı attığında ise; baldır bölgesinde başlayan ağrı ve hassasiyet, ayak bileğinde ortaya çıkan şişme ve ödem, bacak bölgesinde kızarıklık veya fark edilebilir renk değişimi veya ısı artışı yaşanır.



BU HASTALIK YAŞA BAKMIYOR

PIHTI atımı'nın yaş tanımadığını da belirten Akay, "Her yaşta görülebiliyor. Ancak yaş ilerledikçe görülme sıklığı artıyor. 60 yaşın üzerinde çok ciddi boyutlarda bir risk oluşuyor. Özellikle pandemi döneminde hareketsiz kalan 65 yaş üstü için durum tehlikeli. Aşırı, sigara ve alkol tüketen, kilo problemi yaşayan, trafik kazası geçiren, travma veya büyük cerrahi operasyon sonrasında hareketsiz kalan kişiler de risk altında" diye konuştu.



HAMİLELER DİKKAT!

ÖZELLİKLE hamilelikte, hamilelik sonrası emzirme döneminde olan, doğum kontrol hapı kullanan kadınların, akciğere pıhtı atması konusunda risk altında olduğuna dikkat çeken Akay, "Bu özellikte olan kişiler asla hareketsiz bir yaşamı tercih etmemeli" diye uyardı.



KÜÇÜK GÖRÜNSE DE SORUNLARI BÜYÜK

PIHTININ küçük ama neden olduğu sorunların çok büyük, hatta ölümcül olduğunu söyleyen Akay, "Pandemi döneminde evden çalışan kişi sayısı da arttı. Böylece bilgisayar başında vakit geçirenlerin sayısı hızla artıyor. Bilgisayar başında derslere katılan çocuklar saatlerce bacaklarını sarkıtarak hareketsiz duruyor. Uzun süre ayaklarını sarkıtarak oturanlar, baldır kaslarını çalıştırmalı. Kalkıp kısa yürüyüşler yapmak ya da otururken baldır kaslarını çalıştıran basit bacak hareketleri uygulamak bu sorunu azaltabilir. Şayet hareket yapılamıyorsa, varis çorabı giymek faydalı" dedi.