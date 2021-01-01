Yılbaşının telafisi yoğurt küründe saklı

YENİ yılda sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeninin oluşturulabileceğini söyleyen Uzman Diyetisyen Maria Tanoğlu, "Yılbaşı akşamında kaçırdıklarımızı telafi edebilmek için, yeni yılın ilk günlerinde biraz daha kontrollü beslenmek gerekiyor.



BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

HEM bağışıklık sistemini güçlendirmek hem de yılbaşı akşamı kaçırdığımız besinlerden oluşan fazlalıkları atmak için antioksidan içerikli baharatları Ocak ayında soframızda bulundurmalı ve bol su içmeliyiz" dedi. Öğün aralarında, korona virüsün etkilerinden vücudu daha iyi koruyabilmek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için içerisinde zerdeçal, zencefil, karanfil, kekik, karabiber gibi besin maddelerinin bulunduğu detoks ve yoğurtlu kürlerin tüketilmesini öneren Tanoğlu, bu baharatların yağ yakımını desteklediğini dile getirdi. Yağ yakımı için altın yoğurt küründen bahseden Maria Tanoğlu, "Gece uyumadan yarım saat önce tüketilmesini tavsiye ediyorum. 2 yemek kaşığı kadar yoğurt içine, her birinden tepeleme bir çay kaşığı kadar zerdeçal, zencefil ve karabiber ekliyoruz. Son olarak üzerine yarım limon sıkıyoruz. Yağ yakımını sağlarken, bağışıklığı da güçlendirir" dedi.