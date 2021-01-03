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Haberler Sarmaşık Akıncı yola çıktı

Akıncı yola çıktı

ekranlarında yeni yılın ilk gününde izleyicisiyle buluşan Akıncı sürükleyici senaryosu, heyecan dolu sahneleri ve görsel şölen sunan görüntüleriyle izleyiciden tam not aldı. ’ın başrolünü üstlendiği dizi sosyal medyada da en çok konuşulan yapım oldu .

Akıncı yola çıktı

3.1.2021

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Akıncı dizisi Cuma akşamı ekran yolculuğuna başladı. Yayınlanan ilk bölümüyle 7'den 70'e her yaş grubundan hayranları oluşan Akıncı, ekranlara hızlı bir giriş yaptı. atv ekranlarında yayınlanan Akıncı, hikaye kurgusu, karakterleri, İstanbul görüntüleri ve aksiyon sahneleriyle izleyiciden tam not aldı.

TWITTER'DA ZİRVEYİ ELE GEÇİRDİ
Milyonları ekran başında buluşturan Akıncı, sosyal medyada da günün en çok konuşulanları arasında yer aldı. Beğeni toplayan dizinin birinci bölüm etiketi #Akıncı, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde zirveye yükseldi. Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, ilk bölümü hem ekran başında hem de sosyal medyada büyük ilgi gören Akıncı, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın zorlu mücadelesini yeni bölümlerinde izleyiciyle buluşturmaya devam edecek.

Akıncı izleyiciden tam not aldı! Tüm Türkiye'yi ekran başına topladı Akıncı dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

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