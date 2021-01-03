Hümeyra’dan yürek burkan cevap

Geçen yaz kalp krizi geçiren 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat'ı kaybederek evlat acısı yaşayan ünlü sanatçı Hümeyra, dört ay sonra ortaya çıktı. Usta sanatçı, genç yaşta hayatını kaybeden oğlunun ardından uzun zaman sonra Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

NE KADAR İYİ OLABİLİRİM Kİ?

Hayli zayıfladığı ve bitkin halde olduğu görülen sanatçı, torununun doğum gününü kutlamaya gittiğini ve ona oyuncak aldığını söyledi. Şapkası, maskesi ve gözlükleriyle görenlerin tanımakta zorlandığı ünlü şarkıcı ve oyuncu, basın mensuplarının soruları üzerine "Bugün torunumun doğum günü, onunla ilgileniyorum. İlk kez dışarı çıkıyorum. İyi değilim işte. Ne kadar iyi olabilirim ki? Herkese iyi seneler diliyorum, kendinize iyi bakın" şeklinde konuştu.