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Haberler Sarmaşık Kendisini sessize aldı

Kendisini sessize aldı

Kendisini sessize aldı

3.1.2021

Magazin gündemini uzun bir süre meşgul eden Ece Erken ile avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkı geçtiğimiz hafta bir kez daha ayrılıkla sonlandı. Ayrılık kararından sonra Erken, cuma günü babası ile Etiler'de objektiflere takıldı. Gazetecilerin, "İlişkiniz tamamen bitti mi? Tekrar barışma söz konusu mu?" diye sorması üzerine Erken cevap vermeyerek arabasıyla uzaklaştı.

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