Akciğerlerinizi güçlendirin

Enfeksiyona karşı kabak çekirdeği

Solunum yolları enfeksiyonlarına karşı bağışıklık kazandıran çinko; yağsız ette, istiridyede, yoğurtta, kabak çekirdeği, susam, yulaf, ceviz, nohut, mercimek ve tam tahıllı ürünlerde bulunur.



ZEYTİNYAĞINI TERCİH EDİN

GÜNLÜK enerjinin yağdan gelen oranı yüzde 30-45 olmalıdır. Doymuş yağlardan kaçınılmalıdır. Bu yüzden mutlaka soğuk sıkım zeytinyağı özellikle zeytinyağı, avokado yağı, çörek otu yağı, hindistan cevizi yağı, balık yağları, kabuklu yemişler ve tohum yağları gibi iyi kalite olan fonksiyonel yağları beslenmenizde bulundurmanız önemlidir.



ET VE SÜT SOLUNUM KASLARINI GÜÇLENDİRİR

BESLENME içeriğiniz kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum açısından zengin olmalıdır. Bu mineraller solunum kaslarının kasılmasında görev alır. Bu yüzden beslenmenizde süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve yağlı tohumlar mutlaka bulunmalıdır.



KARBONHİDRAT FAZLA YÜK

KARBONHİDRAT içeriği yüksek besinlerin fazla tüketimi vücutta karbondioksit miktarını arttırarak akciğere daha fazla yük getirir ve solunum güçlüklerine neden olur. Pilav, makarna, börek, ekmek, kek, poğaça gibi nişastalı ve unlu besinler ile şeker ve şekerli yiyeceklerin tüketimi azaltılmalıdır.



TAHILLARLA DİYAFRAMINIZI GÜÇLENDİRİN

MAGNEZYUM ve kalsiyum mineralleri diyafram kaslarının güçlenmesinde etkilidir. Aynı zamanda akciğer hastalığı olan kişilerde kemik mineral yoğunluğu düşme eğilimindedir. Yerine koymak için kalsiyum, fosfor ve magnezyumdan zengin süt ve süt ürünleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler, tahılllar gibi besinler tüketilmelidir. Gerektiğinde D ve K vitamini takviyeleri hekim kontrolünde alınmalıdır.



BROKOLİ VE AVOKADO SOLUNUM SİSTEMİNİ DESTEKLER

AVOKADO içeriğindeki fligram maddesi sayesinde ve A, C, E, B1, B2 ve magnezyum bakımından zengin olmasıyla akciğer sağlığına iyi gelen diğer besinler arasındadır. Brokoli filizleri sülfüronan bileşeninden oldukça zengindir. Sülfüronan; solunum sistemini destekleyen bir bileşken aynı zamanda çok da kuvvetli bir anti inflamatuardır.



HAVUÇ VE KABAKLA AKCİĞER DOKULARINI KORUYUN

A vitamini akciğerlerdeki epitel dokunun sağlıklı kalmasını sağlayarak, enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde önemli rol oynar. A vitamini, hayvansal kaynaklı yiyeceklerden karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı ve yumurtada bulunur. Karoten olarak bilinen provitamin A; havuç, kış kabağı gibi sarı ve turuncu renkli besinlerde, karalahana, ıspanak, maydanoz, pazı, fesleğen gibi yeşil yapraklı sebzelerde, kayısı, portakal, şeftali ve bunlar gibi sarıturuncu meyvelerde bulunur.



ZENCEFİL VE SARIMSAĞI SOFRADAN EKSİK ETMEYİN

ANTİOKSİDAN özelliklerinin yanı sıra akciğer sağlığına iyi gelen sarımsak, zencefil, zerdeçal, üzüm çekirdeği, kekik, keçiboynuzu, siyah havuç, öksürük otu, tere beslenmenize eklemeniz gereken besinler arasındadır.