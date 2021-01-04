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Hırsız bacı!

'da yılbaşı gecesi kadın kılığına giren Türkmenistan uyruklu . (24), sitedeki bir otoparka adeta iğne deliği kadar küçük bir aralıktan girerek 5 milyon lira değerindeki lüks cipi çaldı.

Hırsız bacı!

4.1.2021

Film sahnelerini aratmayan olayda, değeri düşük olan hafif ticari bir araçla otoparkın kepenkini kıran hırsız ciple kaçmaya başladı. Peşine düşen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadın kılığındaki hırsızı uygulama noktasında kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Süleyman T'nin otoparka girip kadın kılığında dolaştığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, polise "Tanınmamak için kadın kılığına girdim" diyen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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