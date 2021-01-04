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Hırsız bacı!

İstanbul'da yılbaşı gecesi kadın kılığına giren Türkmenistan uyruklu Süleyman T. (24), sitedeki bir otoparka adeta iğne deliği kadar küçük bir aralıktan girerek 5 milyon lira değerindeki lüks cipi çaldı.

4.1.2021