Kilitli kapının ardındaki sır

Ukraynalı Kristina Noystka, yalnız yaşadığı Bodrum'daki evinde bir sandalyede oturur vaziyette, elleri kelepçeli başına naylon geçirilmiş halde ölü bulunmuştu. Kapıyı içeriden kilitleyen ve anahtarı da üzerinde bırakan genç kızın, önce başına mavi bir çöp poşeti geçirdiği, poşeti hava almayacak şekilde boğaz kısmından bağladığı, daha sonra evin salonunda kapıyı görecek biçimde bir sandalyeye oturup ellerini arkadan kelepçeleyerek korkunç sonunu hazırladığı düşünülüyor. Muğla'nın Bodrum ilçesinin Eskiçeşme Mahallesi'ndeki ünlü bir sitede yalnız yaşayan Ukrayna uyruklu 25 yaşındaki Kristina Noystka'ya annesi ulaşamayınca komşularını aradı. Komşuları da genç kadının kapıyı açmaması üzerine polise haber verdi. Güvenlik güçleri, içeriden kilitli olan kapıyı çilingir yardımıyla açtı. Ekipler, salonda bir sandalyenin üzerinde oturur vaziyette duran genç kızın cesediyle karşılaştı.

Korkunç ölümü araştıran polis site ve çevresindeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



PENCERELER DE KAPALI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, evin dağınık olmadığı ve değerli eşyaların alınmadığı görüldü. Kristina'nın çevresinde antidepresan haplar, ipler, atkı ve mangal kömürü de bulundu. Kapının arkadan kilitli, pencerelerin de kapalı olması intihar ihtimalini güçlendirdi. Ceset üzerinde yapılan ilk incelemede de cinayeti gösteren delillere rastlanmadığı, intihar bulgusunun yüksek olduğu belirtildi.

Kristina Novytska'nın sık sık baş ağrısından şikayet ettiği ve bu yüzden psikolojisinin bozulduğunu söylediği öğrenildi.



SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİLDİ

Kristina Novytska'nın, uzun süredir başında ağrılar olduğu ve tedavi için sık sık Ukrayna'ya gittiği, etrafındakilere dayanılmaz ağrılar nedeniyle psikolojisinin bozulduğu ve antidepresan haplar kullandığını söylediği öğrenildi. Evde bulunan ilaçlar da incelenmeye alındı. Kesin sonuç otopside ortaya çıkacak.



2 AY ÖNCE KAYIPLARA KARIŞMIŞ

SİTE ve çevresinde bulunan diğer binaların güvenlik kameralarının incelendiği olayda, genç kadının en son 30 Aralık'ta görüldüğü, şüpheli kişi ya da kişilerin eve gelmediği öğrenildi. Kristina'nın telefonunda yapılan incelemede, en son görüştüğü iki kişinin tespit edildiği, ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Komşuları ise sitede şüpheli bir durumla karşılaşmadıklarını, Kristina'nın 2 ay önce de ortadan kaybolduğunu, annesinin günlerce ulaşmaya çalıştığını anlattı.

TUBA AYHAN