Yeteneğini canlı yayında sergiledi

MİMAR Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı Bölümü mezunu olan Tuba Büyüküstün, resim yeteneğini sosyal medyada gözler önüne serdi. Instagram canlı yayınında yağlı boya resim yapan ünlü oyuncu, takipçileriyle hem Türkçe hem İngilizce konuştu. Büyüküstün, "Bir resim bazen 1-2 günde, bazen birkaç ayda bitiyor" dedi.