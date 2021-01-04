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Haberler Sarmaşık Yeteneğini canlı yayında sergiledi

Yeteneğini canlı yayında sergiledi

Yeteneğini canlı yayında sergiledi

4.1.2021

MİMAR Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı Bölümü mezunu olan Tuba Büyüküstün, resim yeteneğini sosyal medyada gözler önüne serdi. Instagram canlı yayınında yağlı boya resim yapan ünlü oyuncu, takipçileriyle hem Türkçe hem İngilizce konuştu. Büyüküstün, "Bir resim bazen 1-2 günde, bazen birkaç ayda bitiyor" dedi.

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