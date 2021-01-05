Demet’ten zorunlu itiraf

Son birkaç aydır Oğuzhan Koç ile hakkında çıkan aşk dedikodularını yalanlayan Demet Özdemir, dün Yeni Asır'ın yayınladığı haberden sonra daha fazla kaçamadı ve itirafta bulundu. YENİ yılı Çeşme'deki lüks bir otelde geçiren ve pazar günü otelden ayrılırken objektifimize yakalanan ikiliden Demet Özdemir, çıkan haberi doğrulayarak "Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık" açıklamasında bulundu.

YILBAŞI KAÇAMAĞI

Kaldıkları otelin ortağı Muzaffer Yıldırım'ın davetlisi olarak yılbaşı tatilini Çeşme'de gözlerden uzak geçirmeyi tercih eden Demet Özdemir ile şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, otelden ayrılırken yakalanmaları üzerine daha fazla inkar etmenin gereksiz olduğuna karar verdi.





ARKADAŞININ AŞKI

ÖTE yandan Oğuzhan Koç'un 5 yıllık aşktan sonra ayrıldığı oyuncu Yağmur Tanrısevsin ile Demet Özdemir'in de yakın arkadaş oldukları öğrenildi. Yağmur Tanrısevsin ve Demet Özdemir'in çıkan söylentilerden sonra dostluğunun bittiği öne sürülmüş, Tanrısevsin, Özdemir'i takipten çıkarmıştı.

Yağmur Tanrısevsin

Ercan AKGÜN