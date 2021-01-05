Hercai’ye İsrail’den 4 ödül

ATV reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileriyle, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor. İsrail'de yayın yapan Turkish Drama Channels kanalı bir yarışma düzenleyip 2020'nin en iyilerini seçti. Hercai 4 kategoride ödül aldı: "En İyi Dizi", Reyyan ve Miran karakterleriyle "En İyi Çift", "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Ebru Şahin, "En İyi Genç Oyuncu" dalında ise Ebrar Demirbilek ödül sahibi oldu.