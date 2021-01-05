  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Hercai’ye İsrail’den 4 ödül

Hercai’ye ’den 4 ödül

Hercai’ye İsrail’den 4 ödül

5.1.2021

ATV reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen dizileriyle, yabancı izleyicilerin de gönlünü fethetmeye devam ediyor. İsrail'de yayın yapan Turkish Drama Channels kanalı bir yarışma düzenleyip 2020'nin en iyilerini seçti. Hercai 4 kategoride ödül aldı: "En İyi Dizi", Reyyan ve Miran karakterleriyle "En İyi Çift", "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Ebru Şahin, "En İyi Genç Oyuncu" dalında ise Ebrar Demirbilek ödül sahibi oldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hercai’ye İsrail’den 4 ödül haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.