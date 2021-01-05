Sürpriz aşka sürpriz son

İlaç sektörü başta olmak üzere bir çok sektörde faaliyet gösteren Şanlı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seyit Şanlı, ilk görüşte vurulduğu Ankaralı Ceyda Tümer'le yaşamını birleştirerek bekarlığa veda etmişti. Hilton Oteli'ndeki düğün, İstanbul, Ankara ve İzmir sosyetesinden çok sayıda ünlüyü bir araya getirmişti. ANCAK çiftin mutlulukları iki çocuğa rağmen bitti. Sosyetik çiftin geçtiğimiz gün sürpriz bir kararla boşandıkları öğrenildi. İzmir ve İstanbul sosyetesinin yakından tanıdığı çiftin boşanmaları şok etkisi yaratırken, iki çocuk annsi Ceyda Şanlı'nın İstanbul'a taşındığı ve çocukları ile orda kalacağı ileri sürüldü.

FATİH ŞENDİL