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Yeni yıla Edvina ile değil Gökçe ile girdi

Yeni yılı ve ile birlikte 'deki lüks otelde geçiren ve otel çıkışında sarışın bir kadınla objektifimize yakalanan basketbolcu 'ın yanındaki genç kadının İstanbullu bir PR şirketinin sahibi olduğu, isminin de olduğu öğrenildi.

Yeni yıla Edvina ile değil Gökçe ile girdi

5.1.2021

Fotoğrafının çekildiğini fark edince otele geri dönen Kutluay'ın yaptığı bu hamle ise kafaları karıştırdı. Ünlü basketbolcu yılbaşını yeniden barıştığı Edvina Sponza ile evde geçireceklerini açıklamıştı. Çapkınlıklarıyla tanınan İbrahim Kutluay'ın, Sponza ile bir küs bir barışık sürdürdüğü ilişkide birçok ihanet ve kıskançlık haberi çıkmış. Çift bunları hep yalanlamıştı. Ancak gazetecileri görünce kaçan Kutluay'ın hareketleri akıllarda soru işaretleri bırakırken dün gazetemizde çıkan bu haberden de oldukça rahatsız olduğu öğrenildi.

ERCAN AKGÜN

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