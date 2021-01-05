Yeni yıla Edvina ile değil Gökçe ile girdi

Fotoğrafının çekildiğini fark edince otele geri dönen Kutluay'ın yaptığı bu hamle ise kafaları karıştırdı. Ünlü basketbolcu yılbaşını yeniden barıştığı Edvina Sponza ile evde geçireceklerini açıklamıştı. Çapkınlıklarıyla tanınan İbrahim Kutluay'ın, Sponza ile bir küs bir barışık sürdürdüğü ilişkide birçok ihanet ve kıskançlık haberi çıkmış. Çift bunları hep yalanlamıştı. Ancak gazetecileri görünce kaçan Kutluay'ın hareketleri akıllarda soru işaretleri bırakırken dün gazetemizde çıkan bu haberden de oldukça rahatsız olduğu öğrenildi.

ERCAN AKGÜN