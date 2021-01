Kansızlığın çaresi demir zengini besinlerde

Anemi yani kansızlık, özellikle kadınlarda sık görülen bir kan hastalığıdır. Kandaki alyuvarların düzeyinde oluşan bir azalmanın sonucu olarak karşımıza çıkar. Kansızlık sorunu olan kişilerde; baş ağrısı, tırnaklarda kırılma, saç dökülmesi, çabuk yorulma, iştahsızlık, cilt kuruluğu, büyüme, gelişme, zeka ve başarıyı olumsuz yönde etkileyen belirtiler görülebilir. Kansızlığın, erkeklere nazaran kadınlarda daha yüksek oranda görülmesinin bazı sebepleri vardır. Bunun en önemli nedeni, her adetle beraber kan kaybı yaşanmasıdır. Eğer kaybedilen kan yerine konamıyorsa yavaş yavaş gelişen bir kansızlık başlar.

EN ÇOK HAMİLELERDE

Kansızlıktan en çok etkilenenlerin hamileler, bebekler, okul çağı çocukları ve gençler olduğunu söyleyen Diyetisyen Salih Gürel, ülkemizde en sık görülen kansızlık sebebinin ise demir ve vitamin eksikliği olduğunu belirtti. Kansızlıktan kurtulmak için dengeli ve düzenli beslenerek, demir zengini besinlerin tüketilmesi öneriliyor.



YEŞİL YAPRAKLILARIN GÜCÜ

ISPANAK, pazı, marul, tere, roka, maydanoz, nane gibi yeşil yapraklı sebzeler, demir minerali açısından zengindir. Lifli yapıları sayesinde sindirim kanalını korur ve hastalıklardan korunmaya da yardımcı olur. Ara öğünlerde tüketilecek doğal sebze sularının, hem fit kalmayı sağlayıcı hem de vücuttaki demir miktarını artırmaya yardımcı olduğu da bilinmektedir.



1 TATLI KAŞIĞI PEKMEZ

DEMİR içeriği yüksek bir diğer besin ise, pekmezdir. 1 tatlı kaşığı pekmez 1 mg demir içerir. Demir emilimini artırmak için bu besinlerin yanında C vitamininden yüksek besinler tüketmek faydalı olacaktır. Ancak pekmez kalorili bir yiyecek olduğundan porsiyon kontrolü yaparak tüketmekte fayda var.



B12 SEVİYESİNE DİKKAT!

KANSIZLIĞIN sıkça görüldüğü bir başka durum ise B12 vitamininin eksikliğidir. Bu vitamin insan vücudunda başta kemik iliği hücreleri olmak üzere, bölünen hücrelerin DNA sentezi için gerekli bir maddedir. Vücutta sentezlenmez, yiyeceklerle dışarıdan alınır. Kırmızı etin haricinde süt, yoğurt, peynir ve yumurta B12 vitamininin en zengin kaynakları arasında yer alır.



EN ÇOK KIRMIZI ETTE

DEMİR, kandaki oksijeni taşıyan alyuvarların içinde oksijenin bağlandığı hemoglobinin temel elementidir. Hemoglobin, kan hücrelerine kırmızı rengi veren bir protein ve demir kompleksidir. Ağırlıklı olarak kırmızı et ve sakatatta bulunur. Ayrıca somon ve hindi tüketmek de demir alımını artırır. Et tüketmeyenler ise, demir zengini besinlerden faydalanmalıdır.



KURU BAKLAGİLLER

NOHUT, börülce, kuru fasulye, barbunya gibi kuru baklagillerin vücudumuz için pek çok faydası var. Hem bağışıklık sistemini güçlendirirler hem de demir eksiğini kapatırlar. Kuru baklagillerin özellikle vejetaryenler için demir içeriği yüksek ve tercih edilen bir besin grubu olduğu unutulmamalıdır. 1 porsiyon kuru baklagilde 4 mg demir olduğu belirtiliyor.