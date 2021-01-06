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Haberler Sarmaşık Oğuzhan da itiraf etti

Oğuzhan da itiraf etti

Her fırsatta aralarındaki ilişkiyi inkar eden ile , kaçamağında objektiflerine takılınca sırayla aşklarını itiraf ettiler. Önceki gün Özdemir haberleri doğrularken dün de Oğuzhan Koç “Birlikteyiz” dedi.

Oğuzhan da itiraf etti

6.1.2021

Yeni yılı Çeşme'de karşılayan ve kaldıkları otelden ayrılırken Yeni Asır objektifine yakalanan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çiftinden ikinci itiraf geldi. Önceki gün Demet Özdemir'in açıklamasının ardından bu kez de Oğuzhan Koç Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilişkiyi doğruladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM
Aylar önce İstanbul'da bir mekan çıkışında kameralara takılan ancak aralarındaki ilişkiyi inkar eden çift, Çeşme kaçamaklarında yakalanınca durumu daha fazla saklamamaya karar verdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Koç, Instagram hikayesinde "Sadece iki insanı ilgilendiren bir konu, kimseyi daha fazla meşgul etmesin diye açıklamak istedim. Daha önce yazıldığı gibi olmasa da şu an Demet'le güzel bir sürecin arifesindeyiz" notunu yayınladı. Yeni Asır'ın magazin gündemini sallayan haberlerinden sonra aşklarını itiraf etmek zorunda kalan Koç ve Özdemir'in ilişkisi sosyal medyada da gündem konusu oldu.


Ercan AKGÜN

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