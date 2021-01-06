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Haberler Sarmaşık Podyumlara veda etmeyi düşünmüyor

Podyumlara veda etmeyi düşünmüyor

Podyumlara veda etmeyi düşünmüyor

6.1.2021

Ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy, uzun bir süre podyumlara veda etmeyeceğini açıkladı. Vücudunun izin verdiği sürece veda planı yapmayacağını söyleyen Ulusoy, "Pandemi bitince anne ve babama sarılıp 40 dakika ayrılmadan durmayı hayal ediyorum. Bir de şöyle maskesiz, boğazda doya doya yürümek istiyorum" diye konuştu. Aşkı da tarif eden ünlü model, "Bulması çok zor olan ama kıymetli bir his" dedi.

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