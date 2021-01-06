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Haberler Sarmaşık Refüje çarpan araçta 3 yaralı

Refüje çarpan araçta 3 yaralı

Refüje çarpan araçta 3 yaralı

6.1.2021

AYDIN'IN Çine ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, Aydın- Muğla Karayolu Çine Yağcılar Mahalle yakınlarında meydana geldi. Berna Yıldırım Mumcu yönetimindeki 06 DB 2205 plakalı otomobil seyir halinde iken refüje çarptı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Erçin Selen Çiftçi ve Selen Beyza Çiftçi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

İHSAN KARATAŞ

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