‘Tımarhaneden odamı ayırın’

BİR radyo programına konuk olan şarkıcı İrem Derici, özel hayatı ve pandemi süreciyle ilgili çok özel açıklamalarda bulundu. Sempatik tavırları ve dobra çıkışlarıyla tanınan Derici, yaz ayına kadar virüsten kurtulamazsak kafayı yiyeceğini söyledi.



2018 yılında psikolojik sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören İrem Derici, "Bu yaza kovid bitmiş olmazsa, ben 2018 yılında birkaç haftamı geçirdiğim tımarhaneme geri dönerim, 'odamı ayırsınlar' buradan sesleniyorum" ifadeleriyle dinleyenleri güldürdü.