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Haberler Sarmaşık Yavuz Bingöl’den örnek davranış

’den örnek davranış

Yavuz Bingöl’den örnek davranış

6.1.2021

AKİF' filminde İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'a hayat veren sanatçı Yavuz Bingöl, filmde oynadığı rol için aldığı parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını açıkladı. Bingöl'ün bu açıklamasının ardından Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, "Akif'çe bir tutum sergiledi, kendisine bu açıklamasından dolayı teşekkür ederim" dedi. Merakla beklenen film 12 Mart'ta vizyona girecek.

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