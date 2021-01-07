200 yıllık bağısıklık güçlendirici: Kapari

Ülkemizde birçok bitkide olduğu gibi kapari de farklı isimlerde anılmaktadır. Bunlardan bazıları kebere, gebere, geber otu, menginik, kedi tırnağı, Hint hıyarı ve karga kavunudur. Gebre otu faydaları arasında en başta bağışıklık sistemini güçlendirmesi gelir. Serbest radikaller denen zararlılarla savaşır ve özellikle kanser gibi hastalıklar için koruma kalkanı oluşturur.