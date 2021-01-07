Bu besinleri tüketmenin şimdi tam zamanı

Buna dikkat etmenin de maksimum yarar elde etmek için oldukça önemli olduğunu hatırlatalım. İşte taze taze tüketebileceğiniz Ocak ayı sebze ve meyveleri...



Muz

İÇİNDEKİ lifler sayesinde hızlı bir atıştırmalık olarak muzu tercih edebilirsiniz. Muz hem enerji verir hem de uzun süre tok kalmanızı sağlar.

AYRICA lifli yapı kalp sağlığına da iyi gelir. Yine potasyum içeriği de kalp için harika bir canlandırıcı iken beyin işlevlerinin hızlanması için de yardımcıdır.



Turp

TURPUN içinde yok yok diyebiliriz. Bu sebzenin içinde antioksidan, lif, A, K, C, B1, B2, B3, B6, magnezyum, demir, potasyum ve kalsiyum bulunur. Vücut direncinizi yüksek tutmak istiyorsanız bol bol turp yiyebilirsiniz. Limon sıkarak acı tadını yumuşatabilirsiniz.



Mandalina

BAĞIŞIKLIĞI güçlendiren, vücudun yenilenmesine destek olan, kansere karşı koruyucu etkisi olan, tokluk hissi yarattığı için diyet listelerinde de kullanılan, kemik erimesiyle savaşan, yaraların daha kolay kapanmasına yardım eden, demir emilimini kolaylaştıran, göz sağlığına iyi gelen ve kan şekeri dengelenmesini de destekleyen mandalina bu ayın favori meyveler arasında yer alıyor. Mandalina yerken kabuk kısmında kalan beyaz lifleri de tüketin çünkü bu lifler de sindirim sistemi sağlığına pozitif katkı sağlıyor.



Portakal

POTASYUM ile kan basıncını düzenleyen, lifli yapısıyla kolesterolü dengeleyen, kalp hastalıklarına karşı kalkan oluşturan, glisemik indeksi düşük olduğu için kan şekerini dengeleyen, cildin genç kalmasını destekleyen ve vücudu hastalıklara karşı koruyan portakal da mandalina gibi turuncu şifa depoları arasındadır



Karnabahar

PİŞİRİRKEN kokusu pek iç açıcı olmasa da faydalarını düşününce bu kokuya katlanmak çok da zor gelmemeli. Metabolizmayı hızlandıran karnabahar yağlarınızdan kurtulmanıza yardım eder. Ayrıca bazı kanser türleri için de koruma mekanizması oluşturduğu söylenmektedir.



Nar

NAR, hem hücre hasarlarının düzeltilmesine yardımcı olur hem de hastalıklara karşı vücudu korur. Kalp çalışma mekanizması ve kan dolaşımının düzenlenmesini destekler. Dikkat dağınıklığı, odaklanma sorunu yaşayanlar için hafızayı geliştirmek adına önerilen meyveler arasındadır.



Bal Kabağı

ALERJİK reaksiyonlara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. Kuru bir cildiniz varsa bal kabağından faydalanabilirsiniz. İster çorba, tatlı olarak tüketebilir isterseniz peeling yaparak direkt cildinize de uygulama yapabilirsiniz.



Kestane

Enerji veren vücudun genel olarak daha sağlıklı olmasına her açıdan yardımcı olan kestane aynı zamanda stres ve kaygı gibi olumsuz duyguların da azalmasını sağlar.



Lahana

PROTEİN ve vitamin açısından zengin olan lahana soğuk günlerin en sağlıklı sebzeleri arasındadır. Hem yemeği hem de sarması oldukça lezzetli ve besleyicidir.



Limon

BÖBREK taşına karşı önleyici olarak sabahları ılık suya limon suyu sıkarak içebilirsiniz. İçindeki C vitamini sayesinde inme riskini azaltır. Limonun içindeki birçok yapı diğer bazı meyvelerde olduğu gibi kansere karşı koruyucu etkiye de sahiptir. Amerikan Diyet Birliği'nin açıklamasında diyabet ile savaşta iyi gıdalar arasında limon da bulunmaktadır.



Ispanak

KASLARI, kalbi ve kemikleri güçlendiren ıspanak soğuk günlerde zinde kalmayı sağlayan lezzetli sebzeler arasındadır. Ayrıca lifli yapısı sayesinde de sindirim sistemi dostudur



Elma

HÜCRE yenilenmesine destek olan, beden gücümüzü artıran, kanın pıhtılaşmasına yardım eden, sinirler arası iletişimin sağlanmasında B6 vitaminiyle işleme katılan, E vitaminiyle saç, tırnak ve cilde pırıltı katan elmanın yeşili de kırmızısı da aralık ayının gözde meyveleri arasında yer alıyor.



Havuç

GÖZ sağlığı için çok önemli bir sebze olan havuç aynı zamanda kolesterol, kan dolaşımı ve kalp ile ilgili rahatsızlıkların oluşmaması için de vücudu korur.



Kereviz

KEREVİZİN neredeyse iyi gelmediği bir vücut sistemi yoktur diyebiliriz. Kan basıncını düşürerek dolaşım sistemine, mideyi rahatlatarak sindirim sistemine, temizleme gücüyle boşaltım sistemine faydalıdır. Ayrıca iltihap azaltıcı etkisi de vardır.