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Hayırlı evlat Demet

Pandemi döneminde geçinemediğini söyleyen şimdi de zengin olmadığı için özel bankacılıktan çıkarıldığını söyledi. Ancak tüm bunlara rağmen Akalın annesini mutlu etmek için ona hediye alarak sosyal medyada paylaştı.

Hayırlı evlat Demet

7.1.2021

POLEMİKLERİN kraliçesi olarak magazin gündeminde nam salan ünlü şarkıcı Demet Akalın, açıklamaları ve paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kesenin ağzını bu kez ailesi için açan Demet Akalın, annesi Şenay Akalın'a bir araba hediye etti. Ünlü şarkıcı o anları sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcı, Instagram'ın hikaye bölümünden yayınladığı kareye, "Annem güle güle gez" notunu düştü. Akalın'ın bu paylaşımı sosyal medyada yankı uyandırdı.

ZENGİNLİK ESKİDE KALDI
ANNESİNE aldığı hediyenin fotoğrafını paylaştıktan kısa bir süre sonra ise artık zengin olmadığı için bankasının kendisini özel bankacılıktan çıkardığını açıklayan bir paylaşımda bulundu. Şarkıcı, bir dijital platformu indirmek için uğraştığına dair bir paylaşım yaptı. Bunun üzerine bir takipçisi şarkıcıya "Zenginleri kabul etmiyor" yorumunu yaptı. Takipçisine yanıt veren Akalın ise, "Oğlum banka beni param yok diye, özel bankacılıktan attı beni bugün. Ne zengini eskidendi o" dedi. Akalın, pandemi döneminde de iptal olan konserleri nedeniyle zorlandığını söylemiş ve "Ben bile geçinemiyorum" sözleri uzun süre konuşulmuştu.

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