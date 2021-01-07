Mısır surubu depresyonu tetikliyor

MISIR şurubu zararları fazla olan bir tür katkı maddesidir. Serotonin hormonunun salgılanmasını erteleyen mısır şurubu, depresyona neden olmaktadır. Mutluluk hormonunun vücutta salgılanmasını önlüyor. Bu durum sonucunda da kişi kendini yemeğe vererek mutlu olmaya çalışıyor. Doğal olarak kilo alımına neden oluyor.