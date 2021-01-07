Siyah sarımsak ile 2 kat fazla antioksidan

Yeni bir sarımsak türü olan siyah sarımsak, son günlerin sıkça konuşulan besinlerden biri. Aslında siyah sarımsak Uzak Doğu ülkelerinde oldukça popüler. Ülkemizde ise yeni yeni tanınıyor. Sarımsak, insan sağlığı üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle bilim dünyasının yakından incelediği bir besin. Faydaları karşılaştırıldığında, siyah sarımsak, beyaz sarımsağı gölgede bırakmış durumda. Çünkü siyah sarımsak, beyaz sarımsaktan iki kat daha fazla antioksidan içeriyor! Bu özelliği sayesinde vücudu birçok kronik ve ciddi hastalıktan koruyor.