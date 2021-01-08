  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Kerem’den Hande’ye emojili gönderme

Kerem’den Hande’ye emojili gönderme

Kerem’den Hande’ye emojili gönderme

8.1.2021

HANDE Erçel ile Kerem Bürsin arasındaki aşk dedikoduları sürmeye devam ediyor. Güzel oyuncu Hande Erçel'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, adı aşk dedikodularına karıştığı rol arkadaşı Kerem Bürsin'den manidar bir emoji geldi. Erçel'in paylaştığı fotoğrafa 'alev' emojisi koyan Bürsin'in yorumu dikkat çekti. Çiftin birlikte olduğunu düşünen takipçileri ise, 'Artık aşkınızı itiraf edin', 'Sevgili olduğunuzu saklamayın' gibi yorumlarda bulundu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kerem’den Hande’ye emojili gönderme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.