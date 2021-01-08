Kerem’den Hande’ye emojili gönderme

HANDE Erçel ile Kerem Bürsin arasındaki aşk dedikoduları sürmeye devam ediyor. Güzel oyuncu Hande Erçel'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, adı aşk dedikodularına karıştığı rol arkadaşı Kerem Bürsin'den manidar bir emoji geldi. Erçel'in paylaştığı fotoğrafa 'alev' emojisi koyan Bürsin'in yorumu dikkat çekti. Çiftin birlikte olduğunu düşünen takipçileri ise, 'Artık aşkınızı itiraf edin', 'Sevgili olduğunuzu saklamayın' gibi yorumlarda bulundu.