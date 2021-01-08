Kışın fit ve sağlıklı kalmak çok kolay

HER kişinin metabolizma hızı mevsimsel olarak değişiklik gösterebiliyor. Kış aylarında çevre ısısı düştüğü için metabolizmamız vücudu ısıtmak ile görevlidir, bunun için aldığı kalorileri daha az kullanır ve çalışma hızını düşürür. Böylece vücut yağlanma ile kendini soğuktan korur. Kış aylarında soğuk havalarla birlikte besin tüketiminde artış olmasa bile düzenli fiziksel aktivitenin azaldığına dikkat çeken Diyetisyen Munise Parlak, "Kilolar kışın kalın kıyafetlerden dolayı belli olmaz düşüncesiyle kişi kilo alma durumunu önemsememekte ve enerji dengesine dikkat etmemektedir. Fakat doğru beslenmeyle her şey yoluna girebilir" diye konuştu.



DİRENÇ SAĞLAMAK İÇİN KAHVALTI ŞART

GÜNE sıkı bir kahvaltıyla başlamak gerekir, böylece soğuk havalarda direnciniz korunur. Öğünler 3 ana 3 ara öğün şeklinde olmalıdır. Metabolizmanızın yavaşlaması engellenir. Çünkü sindirim sistemi sık beslenme durumunda daha fazla kalori yakar.



YEŞİL YAPRAKLILAR VİTAMİN DEPOSU

BAĞIŞIKLIK sistemini güçlendirecek A,C,E vitamini, Selenyum, magnezyum ve çinko alımına özen gösterilmelidir. Bunun için; Brokoli, kabak, maydonoz, kırmızı-yeşil biber, portakal, kivi, greyfurt, yeşil yapraklı sebzeler, yumurta, yağlı tohumlar, kuru baklagiller, balık beslenmemizde mutlaka bulunmalıdır.



KALSİYUM EKSİĞİ KİLO ALDIRIYOR

KALSİYUM tüketimine önem verilmelidir, çünkü kalsiyumu yetersiz alan kişilerin daha kolay kilo aldıkları belirtiliyor. Günde mutlaka 2 su bardağı süt veya yoğurdu beslenmenize ekleyin



EKMEĞİNİZ TAM TAHILLI OLSUN

BEYAZ ekmek yerine tam tahıllı ekmek tüketin. Kilo kontrolünde etkilidir çünkü kan şekerinde ani dalgalanmalar meydana gelmez ve yemeğe saldırmalar oluşmaz.