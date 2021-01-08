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Haberler Sarmaşık Kızı büyüyünce setlere geri döndü

Kızı büyüyünce setlere geri döndü

Kızı büyüyünce setlere geri döndü

8.1.2021

UZUN bir aradan sonra televizyon ekranlarına dönen oyuncu ve sunucu Nefise Karatay, verdiği röportajda yeni rolü hakkında mutlu olduğunu söyledi. Çalışmayı çok özlediğini dile getiren güzel oyuncu, "Yıllar sonra sete girdiğimde çok heyecanlandım. İlk başlarda zorlandım ama sonra alıştım" dedi. "Dizi setlerine neden bu kadar ara verdiniz?" sorusuna ise, "Evlendim ve çocuk sahibi oldum. Başka bir işe bölünmek istemedim. Kızım Maya artık büyüdü. Çalışabilmek adına müsait bir dönemdeyim" cevabını verdi.

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