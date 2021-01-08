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Haberler Sarmaşık Lüksünden asla taviz vermiyor

Lüksünden asla taviz vermiyor

Lüksünden asla taviz vermiyor

8.1.2021

UZUN bir aradan sonra bir dizi projesiyle ekranlara gelmeye hazırlanan Hülya Avşar, Bebek'te görüntülendi. Pandeminin kendisine mesleki anlamda bir şeyleri özlettiğini belirten Avşar, yapım şirketiyle anlaşmadan önce birçok kural ve istekte bulunduğu yönünde çıkan haberlere, "İnsani kurallar. Lükslerim dışında çalışmam çok zor. Sette beklerken spor yapabilmem için küçük bir spor alanı kurulmasını istedim. Spordan vazgeçemiyorum ne yapayım?" diye konuştu.

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