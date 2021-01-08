Önce rehin aldı sonra öldürdü

İstanbul Sultanbeyli'de bir kişi tartıştığı karısının ve oğlunun üzerine kapıyı kilitleyerek rehin aldı. Çiftin oğlu, bir fırsatını bulup kaçarak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis balkondan eve girdi ancak her şey için çok geçti. Korkunç olay önceki gece 04.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Ersin Sokak'ta bulunan üç katlı bir evin en üst katında meydana geldi.

BİLEKLERİNİ KESMEK İSTEMİŞ

Adnan-Hatice Soysal çifti, bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma büyüyünce Adnan Soysal, karısını ve oğlunu odaya kilitleyerek tehdit etmeye başladı. Çiftin oğlu yaşanan arbedede fırsatını bularak dışarı kaçmayı başardı ve hemen polisi aradı. Kapı kilitli olduğu için polis eve itfaiye merdiveni ile balkondan girebildi. Ancak cani koca, karısını bıçakladıktan sonra kendi bileklerini de kesmişti. Hatice Soysal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, katil zanlısı hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.