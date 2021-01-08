Yasemin’in yoğun telefon trafiği

İBRAHİM Talıses'in oğlu şarkıcı İdo ile nişanlanan Yasemin Şefkatli, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Günün erken saatlerinde mağazaları gezen Şefkatli'nin telefonu bir an olsun susmadı. Bir yandan vitrinleri inceleyen bir yandan da telefonla konuşan ünlü isim, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdikten sonra alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.