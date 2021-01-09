Çocuğuna bakmak zorunda!

İVANA Sert, sevgilisi Sezer Dermenci ile önceki gün Nişantaşı'nda sarmaş dolaş halde objektiflere yansıdı. Eski eşi Yurdal Sert'in ödediği 5 bin liralık nafakanın oğlu Ateş'in eğitim masraflarına yetişmediği için yüzde 300 zam istemiyle açtığı davayla ilgili açıklamada bulunan Sert, Yurdal Sert'in 'işlerim yolunda gitmiyor' şeklindeki savunmasına inanmamış görünüyor. Hepimizin işleri kötü gidiyor diyen ünlü model, "Ama çocuğumuz var ve ona bakmak zorundayız. Bu kadar yani" dedi.