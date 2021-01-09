En eğlenceli birliktelik: louıs vuıtton x urs fıscher

DÜNYANIN en çok bilinen desenlerinden monogram çiçeğinin coşkulu ve dokulu yeni yorumu ile L ve V baş harflerinden oluşan ikonik Louis Vuitton logosunun elle çizilmiş, sanatçının "bellek eskizleri" adını verdiği versiyonu, koleksiyonun çıkış noktasını oluşturuyor. Siyah-kırmızı ve siyah-beyaz olmak üzere iki farklı renk birlikteliği ile karşımıza çıkan monogram, bu iş birliğinin dekoratif bir motifi olarak tüm dikkatleri üzerine çekiyor. "Louis Vuitton x Urs Fischer" işbirliğinin kendine has dokunuşları da mevcut elbette. Keepall, Cabas, Onthego, Neverfull, Speedy ve Pochette olmak üzere özel üretim çantalar, kadife benzeri bir malzemeyle yaratılan Urs Fischer monogramıyla boy gösteriyor.