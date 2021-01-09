İspanyolun dönüşü

Modanın belirli aralıklarla kendisini tekrar ettiği gerçeği bir yana, İspanyol paça yeniden moda trendleri arasında boy göstereceğe benziyor. İspanyol paça tayt ve pantolonların moda dünyasına bugünkü bildiğimiz tasarımlara benzer şekillerde girişi ise 1960'lı ve 1970'li yıllara denk geliyor. Ancak İspanyol paçanın da anlamı çağımıza uygun olarak genişliyor. Rahatlığı ve salaşlığı baki kalsa da, artık gündelik hayattan tutun resmi toplantılara kadar pek çok mekâna ve çevreye uyum sağlayabilecek İspanyol paça pantolon ve tayt modelleriyle karşı karşıyayız.



Fulya TANYOL