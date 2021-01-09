Kısa beyaz çanta damgası

Günümüz moda anlayışında artık katı kurallara yer yok! Rekabetin doruklara ulaştığı çanta tasarım dünyasında kadın estetiğine hitap edebilecek geniş yelpazeden desen, kumaş ve renkte modeller mevcut. Moda anlayışınıza uygun, kombinlerinizi taçlandırabilecek çanta çeşitleri arasından dilediğinizi seçmekte özgürsünüz; tıpkı beyaz çantaları dört mevsim, her durumda kullanabileceğiniz gibi. Beyaz çanta çeşitleri, belirli bir zaman dilimine kadar yaz mevsimiyle ilişkilendirilmişti. Fakat son yılların tasarımlarıyla birlikte bu algı yerini daha yenilikçi ve aykırı bir anlayışa bıraktı. Sözün özü, satın aldığınız beyaz çantaları kullanabilmek için yaz mevsimini gözlemeniz gerekmiyor...