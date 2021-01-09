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Haberler Sarmaşık Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı

9.1.2021

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ücretsiz izne ayrılan çalışanların Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini dün itibarıyla yapmaya başladı. Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödeme-leri, banka hesapları üzerinden gerçekleştiriliyor. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılıyor. Nakdi Ücret Desteği, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatılmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koru-ma Kalkanı Kapsamında çalışanları ve işverenleri desteklemeye devam ettiklerini söyledİ.

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