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Perşembenin vazgeçilmezi

Perşembenin vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova

9.1.2021

PERŞEMBE akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.
Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı.

BİRİNCİLİĞİ BIRAKMADI
YAPIMINI TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,74 izlenme oranı ve %26,55 izlenme payı, AB'de %8,30 izlenme oranı ve %19,05 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,29 izlenme oranı ve %23,36 izlenme payı alarak birinci oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın 79.bölümünde #KaderAyırdıBizi etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

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