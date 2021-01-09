Perşembenin vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova

PERŞEMBE akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu.

Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı.



BİRİNCİLİĞİ BIRAKMADI

YAPIMINI TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,74 izlenme oranı ve %26,55 izlenme payı, AB'de %8,30 izlenme oranı ve %19,05 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,29 izlenme oranı ve %23,36 izlenme payı alarak birinci oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın 79.bölümünde #KaderAyırdıBizi etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.