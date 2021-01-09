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Seren aşkı değil huzuru seçti

Son dönemde sağlık sorunları yaşayan ve geçirdiği bağırsak ameliyatından sonra 46 kiloya kadar düşen 'den sürpriz bir haber geldi.

Seren aşkı değil huzuru seçti

9.1.2021

Daha önce dört evlilik yapan Seren Serengil, beşinci kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Arkadaşı Mustafa Tohma'dan evlilik teklifi alan Seren Serengil, cevabını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı, zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan Tohma'nın evlilik teklifini sosyal medya hesabından, 'evet dedim' mesajıyla duyurdu. Serengil'in paylaşımının ardından Tohma da, "Bir kişide hem aşkı hem de arkadaşlığı bulmak" mesajını yayınladı

"EZBER BOZDUM"
Mustafa Tohma'ya aşık olmadığını belirten Serengil, evlilik teklifine neden "Evet" dediğini anlattı: "Bir kadının yüzünü güldürebilmek, onu mutlu edebilmek, o kadar paha biçilemez bir şey ki, bunu yapabilenin hayatından berekette hiç eksik olmaz... Kısaca aşk, istemek için yeterli, üstesinden gelmek için yetersizdir...Ama anlayış, imkansızı istemez, uçları sevmez. İmkanlı, olabilir yolları seçer... Huzur istiyorsan anlayışı seçeceksin, aşk sonradan da gelir... Bana artık huzur, anlayış, iyi niyet, arkadaşlık lazım...Aşk da gelirse başımın üstünde yeri olsun... Bu sefer ezber bozdum en yakın arkadaşıma "evet" dedim."

ADEM ÜLKER

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