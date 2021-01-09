Spor yapanlar izolasyondan daha az etkileniyor

EGE ve Kars Kafkas üniversitelerinden bilim insanlarının yaptığı çalışmada, izolasyon sürecinde spor yapanlarda spor yapmayan bireylere göre depresyon ve kaygıya daha az rastlandığı tespit edildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğretim Üyesi Seçkin Şenışık, Dr. Ogün Köyağasıoğlu, Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Tunç ile Yeni Malatyaspor Kulübü Doktoru Nevzad Denerel'in, çalışmasında 199'u kadın 571 katılımcı değerlendirildi.

FAYDALARI UZUN SÜRELİ

ARAŞTIRMA sonucunda depresyon ve anksiyete, sporcu olmayanlarda daha yüksek bulundu. Ayrıca, sporcuların mental sağlık durumunun sporcu olmayan kontrol grubuna göre daha iyi seyrettiği belirtildi. Bu sonuç da izolasyon sürecine kadar düzenli spor yapanların zihinsel olarak izolasyondan daha az etkilendiğini, sporun olumlu etkilerinin sosyal iletişimin azaldığı uzun süreçte de sürdüğünü kanıtladı.