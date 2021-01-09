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Haberler Sarmaşık Yatmadan önce bir bardak süt

Yatmadan önce bir bardak süt

Yatmadan önce bir bardak süt

9.1.2021

Yapılan araştırmalarda yatmadan önce içilen sütten alınan kalsiyumun kemik erimesini önlediği kanıtlanmıştır. 2. Sütte bulunan bolca kalsiyum, uykuya dalmakta zorlananlar için sihirli bir iksir görevi görmektedir. Yatmadan önce süt içerek uykuya kolayca dalar, daha iyi dinlenmiş olarak uyanmanızı garantilemiş olursunuz.

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