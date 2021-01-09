Yatmadan önce bir bardak süt

Yapılan araştırmalarda yatmadan önce içilen sütten alınan kalsiyumun kemik erimesini önlediği kanıtlanmıştır. 2. Sütte bulunan bolca kalsiyum, uykuya dalmakta zorlananlar için sihirli bir iksir görevi görmektedir. Yatmadan önce süt içerek uykuya kolayca dalar, daha iyi dinlenmiş olarak uyanmanızı garantilemiş olursunuz.