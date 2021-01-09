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Haberler Sarmaşık Z kuşağı bizi yeni tanıyor

Z kuşağı bizi yeni tanıyor

Z kuşağı bizi yeni tanıyor

9.1.2021

YAŞI 19 dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bir kafenin önünde kahve içerek ayaküstü toplantı yapan ünlü sanatçı, dijital platformlar sayesinde Z kuşağının kendilerini tanımaya başladığını söyleyip "Dijital, bizi yeni kuşağa tanıtıyor. Ben sosyal medya hayatımıza girdiği günden beri varım" dedi.

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