Z kuşağı bizi yeni tanıyor

YAŞI 19 dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Hülya Avşar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bir kafenin önünde kahve içerek ayaküstü toplantı yapan ünlü sanatçı, dijital platformlar sayesinde Z kuşağının kendilerini tanımaya başladığını söyleyip "Dijital, bizi yeni kuşağa tanıtıyor. Ben sosyal medya hayatımıza girdiği günden beri varım" dedi.