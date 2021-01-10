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Haberler Sarmaşık Akıncı’da her şey yolunda

’da her şey yolunda

Akıncı’da her şey yolunda

10.1.2021

Atv'nin yeni dizisi Akıncı ile ekranlara dönen güzel oyuncu Müge Boz, önceki akşam Etiler'de trafik ışıklarında görüntülendi. Çekimlerin çok iyi gittiğini söyleyen oyuncu, "Trafiği kapatmayalım. Daha sonra uzun uzun konuşalım" diyerek gazetecilerden müsaade istedi.

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