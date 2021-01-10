Atv'nin yeni dizisi Akıncı ile ekranlara dönen güzel oyuncu Müge Boz, önceki akşam Etiler'de trafik ışıklarında görüntülendi. Çekimlerin çok iyi gittiğini söyleyen oyuncu, "Trafiği kapatmayalım. Daha sonra uzun uzun konuşalım" diyerek gazetecilerden müsaade istedi.
Akıncı’da her şey yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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