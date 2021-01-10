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Haberler Sarmaşık Oğuzhan & Demet aşkından ilk fotoğraf

aşkından ilk fotoğraf

Oyuncu 'in adı bir süredir şarkıcı ile birlikte anılıyor. İkili yakın zamanda yaptıkları açıklama ile yeni bir ilişkiye başladıklarını paylaşmıştı. Sürpriz ikiliden ilk fotoğraf da geldi.

Oğuzhan & Demet aşkından ilk fotoğraf

10.1.2021

İlk kez Yeni Asır'ın okuyucularına duyurduğu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç birlikteliğinden ilk fotoğraf geldi. Geçtiğimiz günlerde birlikte olduklarını itiraf eden şarkıcı Oğuzhan Koç, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla Demet Özdemir ile yeni bir ilişkiye yelken açtığını duyurmuştu.

Taze aşıklardan ilk fotoğrafı ise Demet Özdemir paylaştı. Güzel şarkıcı sevgilisiyle olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 2021 yılının sürpriz aşkına sosyal medya kullanıcılarından beğeni yağdı.

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