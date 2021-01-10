Yeşilmen’in bakıcısı yazlığı soyup kaçtı

Eski model ve dizi oyuncusu Yeliz Yeşilmen, Bodrum'daki yazlık evinin çocuklarının bakıcısı tarafından soyulduğunu iddia etti. Yaşanan olay sonrası üzgün olduğunu söyleyen Yeşilmen, "Evime aldığım, güvendiğim, çocuklarımı emanet ettiğim kadın, evimi soyup soğana çevirdi" sözleriyle yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

'TEK SIKINTIM AŞIRI İYİ OLMAK'

Zaman zaman vakit geçirmek için gittikleri Bodrum'daki yazlıklarının soyulduğunu öğrenince şoke olan sarışın güzel, "O kadar sinirliyim ki. Aile olmak, içine almak, kardeş gibi davranmak, bunlar yanlış şeyler galiba" diyerek herkesten şüphe duyma noktasına geldiğini belirtti. Herkese karşı fazla iyi olduğunu dile getiren ünlü isim, "Benim tek sıkıntım aşırı iyi olmak. Yediğimiz kazıklar ve darbeler Voyvoda kazığını geçti" diye konuştu. Hırsızlık olayının ardından bakıcının fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Yeşilmen, hukuki bir sorunla karşılaşmamak için paylaşımı sildi.

■ ADEM ÜLKER