Aslışah Alkoçlar’ın en mutlu günü

TÜRK sinemasının usta oyuncusu Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, nisan ayından beri aşk yaşadığı iş insanı Kaan Demirağ ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Pandemi döneminde aldıkları evlilik kararını hayata geçirmek isteyen çift, aile arasında yapılan bir tören ile nişanlandı. Sosyal medya hesabından nişan karelerini paylaşan Alkoçlar'ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Mutlu çiftin fotoğrafları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.